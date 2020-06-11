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اللجنة الوزارية تلتقي الفعاليات الزراعية في طرطوس

التقت اللجنة الوزارية في حوار مفتوح الأسرة الزراعية في محافظة طرطوس حيث استعرض الوفد الوزاري خلال جولته خطوات تذليل الصعوبات ومعالجة الملاحظات التي توصل إليها في اللقاءات الميدانية المباشرة مع الفلاح والمزارع والمنتج والمستهلك والمواطن.


واستمعوا لمطالب الفلاحين في سهل عكار  والأعباء المادية التي يتحملها الفلاح مع ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخضراوات، الذين اشتكوا من أسعار عبوات الفلين وأكياس النايلون والحديد ومستلزمات الزراعات المحمية وضرورة توافر الأسمدة وتسهيلات منح القروض. 


وطالب الفلاحون بتعديل ورفع أسعار التبغ وتشجيع زراعته ودعمه في طرطوس.


المطالب أيضاً تطرقت لقطاع تربية الدواجن والتعويض على الخسائر وخاصة الأبقار في منطقة القدموس بيت زينة.


وبحثت اللجنة أهمية تربية الأسماك وإقامة خزانات وسدات مائية وشق طرق زراعية.


بدوره صرح وزير الزراعة قائلا: نعمل على دعم المزارعين في البيوت البلاستيكية بحلول اسعافية فورية.


وأضاف أعلنا عن مناقصة لتوريد ١٥٠٠ من رؤوس الأبقار خلال هذا الشهر.


كما شدد على دعم مطلق لسهل عكار وتنميته في أولوياتنا، مع تقديم قروض ميسرة لتأمين ١٠٠٠ جرار زراعي عبر المصرف الزراعي وتوزيعهم على الفلاحين كمرحلة أولى.