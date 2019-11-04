اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري تستأنف أعمالها في جنيف.. فيديو

بدأت اليوم في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور السوري.



وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا تمثل اللجان الموسعة، تتوزع بالتساوي (15 عضو) لكل من وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة ووفد المجتمع الأهلي.



وأعلن رئيس وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، يوم الجمعة الفائت، أن عمل اللجنة سيبدأ اليوم الإثنين، لمدة أسبوع، سيعود الوفد بعدها إلى العاصمة دمشق.



وقال الكزبري في مؤتمر صحفي، إن اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور كانت جيدة، وتم إقرار ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل اللجنة المصغرة والموسعة.



وأشار الكزبري إلى أن اللجنة المصغرة ستبدأ عملها، اليوم الاثنين، ولمدة أسبوع، وستكون الجلسات مغلقة أمام وسائل الإعلام، بحسب وكالة “سانا” السورية.



وأثنى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الأربعاء الماضي.



وقال وزراء خارجية البلدان الست في بيان مشترك: “نحيي عمل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا جير بيديرسن على إطلاقهم لهذه المبادرة”.