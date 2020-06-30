اللجنة القضائية العليا للانتخابات تحدد موعد استقبال طلبات انسحاب المرشحين لمجلس الشعب

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار سامر زمريق أن اللجان الفرعية في المحافظات مستمرة باستقبال طلبات انسحاب المرشحين لعضوية مجلس الشعب حتى الحادي عشر من الشهر القادم وذلك بحسب المادة “44” من قانون الانتخابات العامة.



وأوضح القاضي زمريق أنه يحق للمرشح الذي يرغب بسحب ترشيحه التقدم بطلب انسحاب أمام اللجان الفرعية في المحافظات خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب أي بتاريخ الحادي عشر من تموز ويتم إعلام اللجنة القضائية العليا بالمرشحين المنسحبين من قبل اللجان الفرعية.



وفيما يتعلق بالحملات الدعائية للمرشحين أشار القاضي زمريق إلى أنها تبدأ من تاريخ قبول طلبات الترشيح وتوقف قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات لافتا إلى أن الحملة تتضمن إذاعة نشرات بإعلان الترشيح وبيان خطة المرشح وأهدافه وكل ما له علاقة ببرنامج أعماله.



وأكد رئيس اللجنة أنه بعد ايقاف الدعاية الانتخابية لا يجوز لأي شخص أن يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.



وبحسب القاضي زمريق فإنه لم يتم منع التجمعات الانتخابية جراء جائحة كورونا شريطة الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا حرصاً على السلامة العامة وصحة المواطنين.



وأوضح القاضي زمريق أن اللجنة القضائية الفرعية تقوم بالإشراف على احصاء نتائج الانتخابات في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين او وكلائهم وتعد اللجنة محضرا إجماليا بالنتائج ترفع نسخة الى اللجنة القضائية العليا التي بدورها تعلن نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.