اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمول مشروعات صرف صحي في حماة

بين المدير العام للشركة العامة للصرف الصحي في حماة أن عدداً من مشروعات الصرف الصحي التى تم الاتفاق على تنفيذها في المدينة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية تتجاوز كلفتها ال 750 مليون ليرة سورية.



وأوضح المهندس وحيد اليوسف أن هذه المشروعات الحيوية التي ستتكفل المنظمة الدولية بتغطية نفقاتها هي عبارة عن مشاريع إعادة تأهيل وتجديد لخطوط الصرف الصحي وذلك في أحياء الأربعين وباب قبلي والشيخ عنبر والجراجمة وجبرين والصواعق بمدينة حماة وكذلك في قرية قمحانة.



وأشار اليوسف إلى أن الاتفاق يقضي ببدء الآليات والورشات أعمال تنفيذ هذه المشروعات خلال مدة أقصاها شهر.

سانا