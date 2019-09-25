اللجنة الاقتصادية تدرس زيادة الراتب التقاعدي للصحفيين

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية لاستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع تحويلة حمص الكبرى، وتم تكليف وزارة النقل التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتدقيق دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة بهذا الخصوص.



وجاءت هذه التوصية نظراً لأهمية المشروع الاستراتيجية كون هذه التحويلة هي محور طريق شرياني مهم للمناطق المحيطة بمدينة حمص من الجهة الغربية ومن الممكن ربطها مستقبلاً مع الأوتسترادات الدولية، إضافة إلى أن المشروع يحقق جدوى اقتصادية لاسيما لجهة اختصار تكلفة النقل لمسافة 14كم عن الطريق الحالي، وتخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية المتكررة في هذه المنطقة، ولكون إنشاء التحويلة على المسار الجديد سينجم عنه تخفيف الازدحام على اوتستراد دمشق -حمص -طرطوس، ويخفض حجم المرور الداخلي إلى مدينة حمص حين استكمال المشروع.



كما درست اللجنة الاقتصادية زيادة الراتب التقاعدي للصحفيين من خلال تعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة رقم /1/ من القانون رقم /44/ لعام 2001 لتصبح (3%) بدلاً من (2%)، كما تمّ تكليف وزارة الاعلام التنسيق مع وزارة المالية لرصد مبلغ إعانة يخصص لمصلحة صندوق تقاعد الصحفيين في مشروع الموازنة لعام 2020.



وأوصت اللجنة الاقتصادية الموافقة على ما ورد في بروتوكول اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة السورية-البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والتي عقدت خلال الفترة 29-30/ 8/2019.



وتمّ تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تعميم البروتوكول أعلاه ومتابعة مضمونه مع الجهات السورية المعنية كل فيما يخصه، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، وعلى أن تقوم الوزارات والجهات المعنية بعرض الاتفاقيات الناجمة عنه على اللجنة الاقتصادية في حال الحاجة لذلك.



وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على عقد وزارة الإدارة المحلية والبيئة المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة للبناء والتعمير لإكمال الطرق والصرف الصحي في المنطقة الشريطية الغذائية في المدينة الصناعية بحسياء بقيمة تبلغ حوالي (499) مليون ل.س.



تشرين - دانيه الدوس