اللاذقية وحماه تتفوقان ببطولة الجمهورية بـ"قتال الظل" على الانترنت

أحرز منتخب اللاذقية للكيك بوكسينغ المركز الثاني ببطولة الجمهورية لفئتي الرجال والسيدات "قتال الظل" التي أقيمت عبر شبكة الانترنت، بعد نيله ثماني ميداليات متنوعة ففي منافسات الرجال التي فاز خلالها بالمركز الأول.



رئيس اللجنة الفنية للعبة في المحافظة باسل حطاب قال "إن نتائج لاعبي المنتخب جيدة وهي تعكس مدى تطور مستوى اللعبة في المحافظة في جميع الفئات حيث سبق لفئات الناشئين والأشبال أن أحرزوا مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية التي أقيمت مؤخرا".



في السياق نفسه حقق منتخب حماة نتائج جيدة خلال مشاركته في البطولة بإحرازه أربع ميداليات متنوعة بواقع فضيتين عبر أحمد سليم وسارة الأحمد مقابل برونزيتين لمحمد مارتيني وماهر الطرن.