اللاذقية: رحلات بأسعار رمزية إلى أماكن الاصطياف

كشف مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية طارق عيسى ، عن توجّه للتعاقد مع القطاع الخاص بما يخدم النقل ويخفف الازدحام بالمحافظة، مشيراً إلى أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة في مجال استثمار الشركات الخاصة ضمن القطاع.



وأشار عيسى إلى أن الشركة تقوم يومياً وعلى مدار الأسبوع بتغطية خطوط مدينة اللاذقية وعددها 14 خطاً ، يعمل عليها 110 باصات بتواترات محددة، إضافة إلى تخديم المناطق في أوقات الذروة صباحاً ومساء بحوالي 60 نقلة من كراجات المدينة إلى مناطق المحافظة.



ولفت مدير الشركة إلى تسيير باصات على المناطق السياحية وأماكن الاصطياف، لتسهيل وصول المواطنين إليها وبأسعار رمزية، مبيناً أنه يتم صباح كل جمعة تسيير باصات إلى وادي قنديل بأجرة 150 ليرة للشخص ، و100 ليرة إلى مشقيتا وصلنفة، علماً أن الرحلات تنطلق من 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء.



وأشار عيسى إلى تسيير باص بشكل دائم إلى الشاطئ الأزرق بتعرفة 50 ليرة للراكب الواحد، مبيناً أن الباص ينطلق من أمام مديرية المالية في شارع المغرب العربي لينقل الركاب إلى الشاطئ الأزرق وتخفيف الازدحام عن الكراجات.



وأكد على تسيير باصات بشكل يومي من كراجات الفاروس والكراج الشرقي إلى مناطق المحافظة ومنها القرداحة، الحفة، الفاخورة، كلماخو، البهلولية، وطى الخان، مضيفاً : إن أي خط يشهد ازدحاماً بالكراجات يتم تسيير باصات لنقل المواطنين وتسهيل وصولهم إلى مناطقهم وذلك بالتنسيق مع الشرطة.



وأكد عيسى حرص الشركة على تخديم جميع المواطنين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا عبر التباعد المكاني بين الركاب في كل رحلة ، إذ يتم اعتماد الحد الأدنى لسعة الباص بكل نقلة لأي خط، منوهاً باستمرار عمليات تعقيم الباصات قبل خروجها من الكراج.

المصدر: الوطن