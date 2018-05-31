اللاذقية: رجال العين الساهرة تلقي القبض على شخص قام بحرق جثة والده بعد موته

نشب حريق في منزل شبه مهجور بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠١٨ في شارع ٨ آذار بالقرب من مديرية الأوقاف في اللاذقية. يسكن في المنزل منذ حوالي الأربع سنوات المدعو (ف – ك) مع والده المقعد وهما من محافظة حلب.

وفي التفاصيل توفى الأب المدعو ( ج – ك ) وفاة طبيعية لكن ابنه المدعو (ف – ك) تكتم على خبر الوفاة وترك جثة والده في المنزل لمدة سبعة أشهر كي يقبض راتب والده التقاعدي وليضمن بقائه في المنزل حيث قام بتجميع القمامة حوله لتضيع رائحة الميت.

وبعد ٧ أشهر من وفاة الأب تم توقيف الراتب التقاعدي وطلبت دائرته وكالة خاصة من الأب للابن ليقبض الراتب، حيث أنه فقد الأمل من ذلك فقام المدعو (ف – ك) بحرق المنزل لإخفاء الجثة التي تفحمت كلياً ولم يبقَ منها سوى العظام فقام الابن بعد إخماد الحريق بتجميع هذه العظام من بين الرماد. ووضعها في كيس وأخفاها في خزان ماء لمطعم فلافل تابع لنفس البناء بشارع ٨ آذار.

ومن خلال البحث والتحري التي قام بها عناصر قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية حول الحريق قام الجيران بالذكر عن معرفتهم بوجود والده معه وعن اختفاء الأب المدعو

(ج – ك) فتم إلقاء القبض على المجرم الابن بتاريخ الأمس ٢٩/ ٥/ ٢٠١٨. وبالتحقيق معه اعترف بجريمته. وتم العثور على بقايا جثة الأب في خزان المياه وعرضت على الطب الشرعي. وسيتم إحالته للقضاء لينال جزاء ما اقترفت يداه.

وكالات