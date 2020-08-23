اللاذقية.. حاول التحرش بها فرمت نفسها من الطابق الثالث

وردت معلومات إلى قسم شرطة الشاطئ في اللاذقية حول وقوع حادثة انتحار لفتاة تدعى ( فدوى ) تولد 1995 م، حيث قامت الفتاة برمي نفسها من الطابق الثالث لبناء في محلة الشاطئ وتوفيت على الفور.



من خلال التحري وجمع الأدلة تبين أن الفتاة المذكورة لم تقدم على الانتحار وتوجد يد آثمة بالقضية، ودارت الشبهات حول صاحب الخيمة الموجودة على سطح البناء الذي سقطت منه فتم إلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى ( علي. ر ) تولد 1992 ،

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على استدراج الفتاة المذكورة إلى الخيمة العائدة له والموجودة على سطح بناء مؤلف من ثلاثة طوابق بعد علمه بأنها هربت من منزل ذويها بسبب خلاف مع أشقائها و بعد دخولها إلى الخيمة قام بالتحرش بها وحاول الاعتداء عليها جنسياً فهددته برمي نفسها إذا اقترب منها إلا انه لم يمتنع عن مضايقتها فقامت برمي نفسها من الخيمة المذكورة مما أدى إلى وفاتها.