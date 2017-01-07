اللاذقية تقدم 55 طناً من الحمضيات مجاناً لأهالي محافظة درعا

قدمت محافظة اللاذقية 55 طناً من الحمضيات المتنوعة لأهالي محافظة درعا ليتم توزيعها مجاناً على المواطنين في مدن درعا وازرع والصنمين والمناطق التابعة لها، وذلك بالتعاون بين مجالس المدن والشعب الحزبية ولجان الأحياء.



وقال رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة درعا خالد الطراد “إن حصة مدينة درعا تبلغ نحو 12 طناً من الحمضيات ستوزع على أسر الشهداء ومراكز الإقامة المؤقتة والمهجرين بالدرجة الأولى”.



وأوضح “أنه سيتم توزيه 4 كيلو غرامات لكل عائلة من المواطنين مجاناً، موجهاً الشكر لأبناء محافظة اللاذقية على هذه المبادرة”.



يشار إلى أن محافظة اللاذقية قدمت سابقاً نحو 100 طن من الحمضيات، ليتم توزيعها مجاناً على وحدات الجيش المنتشرة في محافظة درعا الشهر الماضي.

وكالات