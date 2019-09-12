اللاذقية تشهد إقبالاً كبيراً للسياح

أكد موقع نوفينكي الالكتروني التشيكي أن مدينة اللاذقية تعاود نشاطها السياحي وتشهد انتعاشا وإقبالا كبيرا للسياح.



وفي تقرير لمحرر الموقع ألكس شفامبيرك الذي زار سورية الأسبوع الماضي بين أن جميع المرافق السياحية في المدينة تعمل وتشهد إقبالا كبيرا ولا سيما من قبل المواطنين السوريين.



ونوه بما تشهده اللاذقية من مشروعات في صناعة السياحة مشيرا إلى ما يتم بناؤه من فنادق جديدة تتميز بخدماتها عالية المستوى على كل الصعد.



وتضمن التقرير صورا بالألوان لمعالم اللاذقية ولا سيما ساحلها إضافة إلى فيديو يعرض جمال الساحل السوري.



