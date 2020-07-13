اللاذقية تستنفر لمواجهة كورونا
شدد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً عدم التهاون في اتباعها ولاسيما ما يتعلق منها بعمل الجهات العامة والمراجعين.
وخلال اجتماع في المحافظة أكد السالم مراقبة عمل الفعاليات التجارية والاقتصادية، إضافة لنشر التوعية حول الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل عام.
وشدد محافظ اللاذقية على تعزيز عمل الوحدات الإدارية في قطاع النظافة وترحيل القمامة ومعالجة المكبات العشوائية، مؤكداً ضرورة تطبيق القوانين المشددة المتعلقة برمي القمامة وعدم الالتزام بمواعيد رميها في أماكنها المخصصة.
وأشار السالم إلى متابعة تعقيم خزانات المياه في مدينة الحفة بما فيها مؤسسات الدولة، مؤكداً تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء فيما يتعلق بمتابعة عمل الفعاليات كافة.
من جانبه لفت رئيس مجلس المحافظة تيسير حبيب إلى ضرورة أن تكون خطط المحافظة جاهزة للاستجابة لأي حالة تتعلق بتفشي فيروس كورونا ومعالجتها وفق الإجراءات التي حددتها المحافظة سابقاً، وفي حال الحاجة لفرض حظر على مناطق محددة.
الوطن