اللاذقية ترفع أجور باصات النقل الداخلي

أقر المكتب التنفيذي بمحافظة اللاذقية، الثلاثاء ٨-٩-٢٠٢٠ رفع أجور النقل في باصات النقل الداخلي بمحافظة اللاذقية من ٥٠ إلى ٧٥ ليرة سورية للرحلة الواحدة، وذلك بناء على دراسة قدمتها شركة النقل الداخلي،



وأكد مدير شركة النقل الداخلي باللاذقية طارق عيسى أن “هذه الخطوة جاءت نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بما فيها من زيوت ومستلزمات لقطع الغيار للآليات في المديرية”.





موضحا أن “الشركة قد طرحت بطاقات مخفضة للمواطنين بأسعار رمزية لتشمل كافة الشرائح من المواطنين بين مسنين وذوي احتياجات خاصة والمرافقين لهم وجرحى الجيش العربي السوري والمرافقين لهم”.



إضافة لطلاب المدارس وحتى طلاب المراحل الجامعية كما تقدم الشركة بطاقات مخفضة لكافة المواطنين مع العلم أن الشركة لا تتقاضى أية أجور من ذوي شهداء الجيش العربي السوري.



يذكر أن محافظة حلب رفعت أيضا أجور المواصلات بعد أن رفعت محافظة دمشق أجور النقل منذ الشهر الماضي .

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