اللاذقية بلا مياه الخميس القادم!
أعلنت مؤسسة المياه في مدينة اللاذقية أنه سيتم إيقاف الضخ في كافة خطوط الجر من نبع السن يوم الخميس القادم الواقع في 12/10/2017 من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ10 صباحاً.
وأوضحت المؤسسة في منشورها أن الشركة العامة لكهرباء اللاذقية ستقوم بإجراء صيانة على محطة تحويل كهرباء السن المغذية لمحطات ضخ مياه الشرب لمحافظة اللاذقية.
مؤكدة أنه سيتم معاودة الضخ فور الانتهاء من إجراء الصيانة اللازمة، لتعود المياه إلى كافة مناطق المحافظة خلال فترة بعد الظهر من نفس اليوم.
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