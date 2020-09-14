اللاذقية: النقل الداخلي للطلاب والمعلمين مجاني.. وبطاقات مخفضة للطلاب قريباً

قال المهندس طارق عيسى مدير فرع شركة النقل الداخلي في اللاذقية إنه وبهدف تشجيع الطلاب للعودة إلى مدارسهم وبتوجيه من محافظ اللاذقية، تقوم باصات الشركة بنقل الطلاب والمعلمين مجاناً على جميع الخطوط داخل مدينة اللاذقية خلال فترة بداية التحاقهم بالمدارس.





وأوضح عيسى أن الشركة بصدد إصدار بطاقات مخفضة لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد سيتم الإعلان عنها غداً ليكون موعد بدء التسجيل عليها.



كما أشار إلى أنه سيتم تخصيص بطاقة مخفضة لكبار السن وذوي الإعاقة وحاملي بطاقة جريح وطن ومجانية الركوب في الباصات لذوي الشهداء.



وكان محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أكد خلال اجتماع له مع مديري الجهات العامة في المحافظة على ضرورة تعاون جميع الجهات لدعم قطاع التربية مع افتتاح المدارس، مشيراً إلى مجانية خدمة النقل الداخلي لنقل الطلاب والعمل بشكل مبكر لتأمين حركة تنقلهم بشكل عام.



باسل يوسف