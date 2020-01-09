اللاذقية .. السيول تتسبب بتضرر مئات أسطوانات الغاز في معمل التعبئة

تسببت السيول المائية المتشكلة على طريق أوتستراد اللاذقية – حلب، بغمر معمل سادكوب للغاز بالمياه يوم أمس، وانجراف أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز المنزلي خارج المعمل.



ونشر فرع معمل سادكوب اللاذقية على صفتحه على الفيس بوك مقطع فيديو، قال فيه إن الهطولات المطرية الغزيرة في محافظة اللاذقية أدت إلى أضرار مادية في فرع محروقات اللاذقية قسم الغاز، وخسائر في عدد كبير من أسطوانات الغاز.



بدورها، بيّنت قيادة الشرطة في المحافظة، أن أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز المنزلي انجرفت خارج المعمل باتجاه الأوتستراد والطريق العام والمناطق المحيطة لمسافة ١ كم تقريباً، وأن قائد شرطة محافظة اللاذقية اللواء نبيل حسن الغجري أمر بالتوجه وحدة حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة باللاذقية بمؤازرة الجهات الإدارية والمعنية بالمحافظة، حيث قامت الوحدات بالانتشار بالمكان وأداء مهمتها على أكمل وجه.



وأفاد المسؤول في فرع سادكوب بأنه بعد سيطرة عمال فرع محروقات على السيل المطري في قسم الغاز، عاد العمل الفني مجدداً ضمن المعمل ويتم حالياً تلافي الأضرار الحاصلة.



وتشهد محافظة اللاذقية منذ أيام أمطار غزيرة، تسببت بفيضان عدد كبير من الشوارع ورافقها هطول حبات البرد وعواصف رعدية عنيفة، كما صرّح مدير الموارد المائية في اللاذقية نبيل نديم حسن لموقع “أثر برس”، أن نسبة إجمالي تخزين السدود في المحافظة بلغت 71.6 %، مضيفاً أن 6 سدود تعمل حالياً بالمفيض المائي.