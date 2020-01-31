الجيش يتقدم في ريف حلب الجنوبي ويصل إلى مشارف الطريق الدولي
هيلاريون كبوشي: الطريق إلى فلسطين
الخارجية السورية: ندين بشدة “صفقة القرن” ونجدد وقوفنا مع كفاح الشعب الفلسطيني
نيبنزيا يذكر مؤلفي "صفقة القرن" بأن مرتفعات الجولان أرض سورية
تحرير خان طومان من الفصائل الإرهابية
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة بعد ساعات من إعلان "صفقة القرن"
الدفاع الروسية: أمريكا تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى سورية
منظمة دولية تؤكد أن الاحتلال التركي قطع أكثر من 450 ألف شجرة في عفرين
الجيش يتقدم غرب حلب
الجيش يعلن تطهير بلدات بريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان
حاجز للجيش يمنع دورية أمريكية من العبور عبر طريق حلب-الحسكة-الرقة
لافروف: لا يمكن أن يكون هناك رحمة مع المسلحين في إدلب
الجيش العربي السوري يدخل مدينة معرة النعمان جنوب إدلب ويبدأ بتمشيطها
الشمال السوري… حرب المعادلة الجديدة ورهان تركيا الأخير
الجيش العربي السوري يبدأ اقتحام مدينة معرة النعمان بعد فرار الإرهابيين عبر طريق أريحا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

اللاذقية: إلقاء القبض على صاحب محل ألبسة لتعامله بغير الليرة السورية

قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية وبحضور الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بإلقاء القبض على صاحب محل ألبسة في حي سوق التجار داخل المدينة وذلك لبيع وشراء بضاعة بغير العملة السورية والتعامل بالدولار


كما تم إلقاء القبض على صاحب المحل المدعو ( ا . ع ) أثناء قيامه ببيع بعض الألبسة بالدولار الأمريكي، تم مصادرة  مبالغ مالية وعملات أجنبية، وعثر ضمن المحل على أجهزة خلوية وعدة وثائق ومستندات وإيصالات لحوالات مالية تثبت تعامله بغير الليرة السورية تم التحرز عليها . 

وتم إيداع جميع المبالغ المصادرة لدى مصرف سورية المركزي، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.