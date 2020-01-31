اللاذقية: إلقاء القبض على صاحب محل ألبسة لتعامله بغير الليرة السورية

قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية وبحضور الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بإلقاء القبض على صاحب محل ألبسة في حي سوق التجار داخل المدينة وذلك لبيع وشراء بضاعة بغير العملة السورية والتعامل بالدولار



كما تم إلقاء القبض على صاحب المحل المدعو ( ا . ع ) أثناء قيامه ببيع بعض الألبسة بالدولار الأمريكي، تم مصادرة مبالغ مالية وعملات أجنبية، وعثر ضمن المحل على أجهزة خلوية وعدة وثائق ومستندات وإيصالات لحوالات مالية تثبت تعامله بغير الليرة السورية تم التحرز عليها .



وتم إيداع جميع المبالغ المصادرة لدى مصرف سورية المركزي، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.