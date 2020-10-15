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الكيان الإسرائيلي يعترف بشن عدوان عسكري على مواقع للجيش السوري في الجولان المحتل

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشنه لعدوان عسكري قبل أسابيع، على نقاط للجيش السوري في هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” منشوراً على موقع “تويتر”، جاء فيه “إن قوات إسرائيلية اقتحمت ودمرت في ليلة 21 أيلول، موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان”.

وزعم “أدرعي” أن “الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني”.

يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يعمد باستمرار إلى شن هجمات واعتداءات على مواقع للجيش السوري، دون أي تحرك أو إجراء فعلي من المجتمع الدولي.