الكويت تقدم منحة ٣ ملايين دولار لدعم مزارعي سوريا

قدمت دولة الكويت منحة بقيمة ٣ ملايين دولار، لدعم المزارعين السوريين في عدة مناطق هي السويداء ودير الزور ودرعا وحماة.



وذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في بيان لها أن المنحة الكويتية تساهم في مساعدة 20 ألف مزارع وراعي على التعافي وتعزيز أمنهم الغذائي، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة.



وتسببت الحرب في سوريا، مصحوبة بموجة الجفاف الأكثر حدة منذ عقود، بإضعاف الإنتاج الزراعي السوري بشدة، مما أدى إلى وجود أكثر من 6 ملايين شخص يواجهون الجوع ويكافحون بشكل متزايد لإطعام أسرهم، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب (الفاو).



وتقدر قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي منذ ٢٠١١، بأكثر من ١٦ مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن الحكومة السورية، اضافة إلى حرائق اندلعت في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة.



وكالات