الكويت تفتتح أول مركز لـ «الأطلسي» في المنطقة

دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارة إلى الكويت أمس، الى تعزيز التعاون الامني مع دول الخليج، مفتتحا في هذا البلد اول مركز للحلف في المنطقة.



وقال ستولتنبرغ في حفل الافتتاح في العاصمة الكويتية بحضور رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، إنّ المركز يهدف الى "تعزيز الشراكة بين الحلف ومنطقة الخليج العربية بأكملها". وأضاف ان المركز "سيعزز التعاون بين الجانبين في العديد من الجوانب من بينها التحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري". كما أنه سيمثل "مركزا حيويا للتعاون بين الحلف وشركائنا في دول الخليج على كافة الأصعدة لاسيما في الحرب ضد الإرهاب".

وجرى انشاء المركز بناء على "مبادرة اسطنبول للتعاون" التي اطلقها زعماء دول حلف الأطلسي في العام 2004، وتهدف الى تعزيز الروابط الامنية بين الحلف ودول الشرق الاوسط، وخصوصا دول الخليج. والكويت وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة اعضاء في هذه المبادرة، بينما تبحث السعودية وسلطنة عمان الانضمام اليها.

وبينما اعتبر وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، أن المنطقة تواجه تحديات تتطلب التعاون مع المنظمات الدولية، أكد ستولتنبرغ من جهته وجود تهديدات امنية مشتركة "تواجهنا جميعا بينها الإرهاب وانتشار الأسلحة والهجمات الالكترونية، كما نتشارك نفس الطموحات بإحلال السلام والاستقرار، لذا فإنه من الضروري العمل معا بشكل اوثق مما قبل". وتابع "طورنا الان برامج خاصة للتعاون مع جميع الشركاء في منطقة الخليج نظرا لأن مؤسسات الأمن الحديثة والقوات الوطنية المدربة جيدا تمثل أفضل أنواع أسلحتنا في الحرب ضد التطرف والعنف".

وسيساعد المركز دول الخليج عبر دورات تدريبية في المجال الامني للتعامل مع التهديدات التي تطال المعلومات والطاقة وكذلك التعامل مع التهديدات التي تطرحها اسلحة الدمار الشامل.

من جهة اخرى، اكد الامين العام للحلف ايضا العلاقات القوية بين الاطلسي والولايات المتحدة رغم انتقادات الرئيس الاميركي الجديد. وكرر تلقيه تأكيدات من دونالد ترامب ووزير دفاعه جيمس ماتيس ان واشنطن تدعم الحلف. وقال "لقد تحدثت الى الرئيس ترامب بعد بضعة ايام من انتخابه وابلغني رسالة قوية جدا حول التزامه الشخصي بالحلف". وتابع ستولتنبرغ انه يتفق مع ترامب وماتيس على ان الدول الاوروبية الاعضاء يجب عليها ان تزيد مساهماتها المالية في حلف الاطلسي.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الكويتي أنه سيزور ايران اليوم ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني، رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.

وقال إنّ الرسالة التي سيسلمها اليوم تتعلق بـ"أسس الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران التي يجب ان تكون مبنية على ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول"، وفق ما نقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية. وأضاف في تصريح للصحافيين بعد حضوره مراسم افتتاح مركز حلف شمال الاطلسي، "اننا شركاء في المنطقة ولدينا مصالح مشتركة وامكانيات كثيرة"، معتبرا ان "فتح هذا الحوار سوف يعود بالمنفعة على الجانبين".



(الأخبار، أ ف ب)