الكويت ترسل ثالث طائرة مساعدات إلى السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، أمس الجمعة، انطلاق الطائرة الثالثة إلى السودان ضمن الجسر الجوي الكويتي من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى المنكوبين جراء السيول والفيضانات.



وقالت مها البرجس، الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن هذه الرحلة تمثل جزءا من عدة عمليات لنقل مواد الإغاثة إلى الشعب السوداني.



وأضافت البرجس أن هذه الشحنة مؤلفة من مواد إغاثية وغذائية وصحية مقدمة من الجمعية ومن جمعية العون المباشر، موضحة أن إرسال هذه الطائرات يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان للتخفيف من معاناتهم.



وذكرت أن الجسر الجوي الكويتي سيتواصل لإغاثة المتضررين في السودان، مشيرة إلى أن الجمعية تعرفت على الطلبات الملحة والاحتياجات الخاصة للمواطنين السودانين من قبل الفريق الميداني للجمعية الموجود هناك.



وبينت الأمين العام أن فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميداني بالسودان للاشراف على توزيع المساعدات المختلفة وتلبية احتياجات المتضررين، وتعزيز جهود السلطات السودانية في ظل الظروف القائمة.



وأفادت البرجس بأن الطائرة الثالثة للمساعدات التي تحمل على متنها عددا من متطوعي الجمعية، تابعة للقوة الجوية الكويتية.