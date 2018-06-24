الكويت تبدأ بترحيل 85 سوريًا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية البدء بتنفيذ قرارات لجنة الإبعاد القاضية بترحيل المقيمين السوريين واليمنيين المخالفين لقوانين البلاد.

ووفق ما نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر “مطلع”، السبت 23 حزيران، فإنه سيتم ترحيل الدفعة الأولى من السوريين المخالفين الذين يقبعون في سجون الإبعاد، وعددهم 85 سوريًا.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قررت، في 13 حزيران الحالي، أن السوريين واليمنيين المقيمين على أراضيها سيُرحّلون إلى بلادهم في حال مخالفتهم للقوانين وإرتكابهم للجرائم.

وجرت العادة أن يُستثنى السوريون من أي قرارات ترحيل للوافدين في الكويت، على اعتبار أن الأوضاع الأمنية في سوريا تشهد حروبًا، وغالبًا ما ترفع عنهم أوامر الإبعاد، ويقبعون في سجن “الإبعاد” في حال مخالفتهم للقوانين أو ارتكاب جرائم.

ويُستثنى من قرارات الإبعاد السوريون المخالفون لنظام الإقامة في الكويت، إذ تتغاضى الحكومة الكويتية عن وجود بعض السوريين المقيمين على أراضيها عبر تأشيرة زيارة، يتم تمديدها كل عام.وبحسب ما نقلت صحيفة “الراي”، اليوم، فإن جميع مخالفي الإقامة في حال لم يتم التمديد لهم، خصوصًا السوريين واليمنيين منهم، سيتم إبعادهم فورًا إلى بلدانهم، خاصة مع وجود رحلات جوية مباشرة من الكويت إلى سوريا.

وأضافت “في حال التمديد للمخالف لمدة شهر فسوف يتم إخراجه من الحجز بكفالة مواطن كويتي لكي يعدل وضعه وفق إقامة سارية المفعول، أو أن يبحث عن كفيل آخر”.

ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.

وكالات