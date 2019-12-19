الكونغرس يقر مشروع "سيزر" ضد داعمي الدولة السورية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس” على قرار يسمح للإدارة الأمريكية باتخاذ إجراءات جديدة ضد داعمي الدولة السورية.



وأقر مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي، حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة والتي تصل قيمتها إلى 738 مليار دولار، وبينها “قانون قيصر” الذي يزعم أن هدفه بـ “حماية السكان المدنيين في سورية”



وينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش العربي السوري، كما أوضحت لجنة شؤون القوات المسلحة في الكونغرس أن هذه الوثيقة تقضي بـ “فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعماً لعمليات الجيش السوري العسكرية التي تحقق انتصارات عسكرية في الحرب على سورية”.



وأفادت “روسيا اليوم” بأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري.



ويتزامن هذا القرار الأمريكي مع إجراءات العديد من الدول العربية والأجنبية الهادفة إلى تقارب مع سورية وإعادة العلاقات معها، وإجراء عمليات إعادة الإعمار في سورية.