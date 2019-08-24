الكونغرس الأميركي : تريليون دولار عجز موازنة الولايات المتحدة 2020

أعلن الكونغرس الأمريكي، يوم أمس بلوغ العجز في ميزانية الولايات المتحدة، تريليون دولار في السنة المالية القادمة 2020، و960 مليارًا للعام المالي الجاري.

توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس التي أعلنها في تقرير له تأتي ، على الرغم من تعهدات أطلقها الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية، بتحقيق موازنة بين الإيرادات والنفقات، وسداد جزئي للدين العام.



وذكر المكتب في تقريره، أنه رفع تقدير عجز ميزانية العام الجاري، بمقدار 63 مليار دولار عن توقعات سابقة إلى 960 مليار دولار، فيما توقع فيليب سواغل، مدير مكتب موازنة الكونغرس، أن الاتفاق الذي تم بين ترامب والديمقراطيين بشأن زيادة قيمة الموازنة خلال وقت سابق من 2019، سيضيف عجزًا بقيمة 1.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.



سواغل أكد ، أن زيادة الإنفاق على الإغاثة في حالات الكوارث وأمن الحدود، سيضيف عجزًا بقيمة 255 مليار دولار، بينما سيرتفع الدين العام الأمريكي خلال السنوات المقبلة بسبب الشيخوخة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.