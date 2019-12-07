الكونغرس الأمريكي يصوت ضد ضم إسرائيل للضفة الغربية

وافق مجلس النواب الامريكى الجمعة على قرار يعارض ضم اسرائيل للضفة الغربية وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار في الكونغرس الأمريكي ، ورغم أنه غير ملزم قانونًا ، فإنه يظهر معارضة متزايدة لسياسات رئيس الوزراء نتنياهو وائتلافه اليميني.

ينص القرار 326 والذي تم اقراره في مجلس النواب بعدد 226 - 188 على أن " أي اقتراح أمريكي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يقر حل الدولتين" وكذلك "أن يثبط الخطوات التي يتخذها أي من الطرفين والتي من شأنها وضع حد سلمي للنزاع بما في ذلك ضم الأراضي من جانب واحد"

ويذكر هنا ان الرباعي الديمقراطي في الكونغرس والمعروف باسم " الفرقة" والذي يضم : الهان عمر - رشيدة طليب - الكسندريا كورتيز - ايانا بريسلي قد صوتوا ضد القرار !؟