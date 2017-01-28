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الكون يتمدد أسرع من المتوقع ... وأينشتاين مخطئ

قالت إدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، إن الكون يتمدد أسرع من المتوقع بنسبة تتراوح بين خمس وتسع في المئة، وهو اكتشاف مفاجئ يثير الشكوك في جزء من نظرية النسبية لألبرت أينشتاين، ركيزة علم الفلك التي صمدت أمام التحديات لمئة عام.

وأعلنت الوكالتان في بيانات صحافية مشتركة، الاكتشاف بأن الكون يتمدد بشكل سريع، ما يثير افتراضات عما يشغل 95 في المئة من الكون ولا يرسل أي ضوء أو إشعاع، وفق ما نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.

وأورد المشرف على الدراسة آدم ريس، وأستاذ للفيزياء بمعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور بولاية ماريلاند: «هذا قد يكون مفتاحاً مهماً لفهم أجزاء في الكون تشكل 95 في المئة من كل شيء، ولا تصدر ضوءاً، مثل الطاقة السوداء والمادة السوداء والإشعاع الأسود».

وقال الباحاث الفلكي في جامعة كاليفورنيا أليكس فيليبنكو: «ربما الكون يخدعنا»، موضحاً أن معدل توسع الكون لا يتطابق مع توقعات مستندة إلى قياس بقايا الإشعاع الناتج من الانفجار الكبير، الذي أدى إلى الكون المعروف منذ 13.8 بليون عام.

ورجح فيليبنكو أن الكون لديه جسيمات من دون ذرية غير معروفة تشبه النيوترونات، التي تسري بسرعة مثل سرعة الضوء، التي تبلغ حوالى 300 ألف كيلومتر في الثانية.

وطرح فكرة أن ما يعرف باسم «الطاقة المظلمة»، وهي قوة غامضة مضادة للجاذبية اكتشفت في عام 1998، ربما تدفع المجرات بعيداً بعضها عن بعض بقوة أكبر من التقديرات الأولية.

وكالات

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