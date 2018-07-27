الكوريتان تتفقان على عقد محادثات عسكرية الأسبوع المقبل

اتفقت كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية على عقد محادثات عسكرية على مستوى الضباط الثلاثاء المقبل وسط تحسن في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر في وزارة الدفاع في سيئول قوله اليوم: إن “المحادثات على مستوى الجنرالات ستعقد في قرية بانمونجوم الحدودية الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين”.

وقالت الوزارة: إن اللواء كيم دو غيون مسؤول سياسة كوريا الديمقراطية بوزارة الدفاع سيقود الوفد الجنوبي المكون من 6 مسؤولين فيما سيقود الفريق (أن إيك سان) الوفد الكوري الديمقراطي المكون من 5 مسؤولين دون إعطاء تفاصيل حول جدول أعمال المحادثات.

ومن المتوقع أن تناقش الكوريتان إجراءات تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام والتي ينص عليها إعلان بانمونجوم مثل نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونجوم وسحب القوات والمعدات من مراكز حرس الحدود.



وكانت آخر مرة عقد فيها الجانبان محادثات عسكرية من هذا النوع في حزيران الماضي في دار الوحدة في بانمونجوم حيث اتفقا على الاستعادة الكاملة لخطي الاتصال العسكري الشرقي والغربي.