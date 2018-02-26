الكواكبي ودبيات يؤديان اليمين القانونية محافظين لدير الزور والقنيطرة

أدى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم كل من عبد المجيد الكواكبي محافظا لمحافظة دير الزور وهمام صادق دبيات محافظا لمحافظة القنيطرة.

بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد المحافظين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما.