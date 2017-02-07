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الكنيست الإسرائيلي يشرعن آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

إمعانا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني شرعن الكنيست الإسرائيلي آلاف البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن “الكنيست أقر اليوم مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بأغلبية 60 عضوا مقابل 52 صوتوا ضده”.

وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع القانون مؤكدة أنه “يشرع سرقة” الأراضي الفلسطينية.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن قرار الكنيست يبرهن على إرادة حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي في “تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي” مشددة على أن “الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين”.

من جهته أشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن “تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في ال23 من كانون الاول الماضى قرارا يطالب كيان الاحتلال بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الاعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ عام 1979.

يشار إلى أن كيان الاحتلال أقام آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية حول عدم شرعية المستوطنات.

ويعتبر القانون الدولي كل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

وكالات

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