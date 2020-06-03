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الكشف عن ملابسات جريمة قتل بحي الدعتور باللاذقية

أحيل إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ضبط قسم شرطة المدينة الشمالي بحادثة انتحار المدعو ( علي . ذ) (٤٥) سنة بإطلاق النار على نفسه أمام منزله بحي الدعتور، عليه توجهت دورية من الفرع برفقة عناصر الأدلة الجنائية إلى المكان وبالكشف على مسرح الجريمة وجمع المعلومات تبين وجود تناقض بين أقوال ابن الضحية الحدث (أحمد . ذ) مواليد ٢٠٠٧ وأقوال أصدقائه حول مكان تواجده أثناء وقوع الجريمة تم الاشتباه بالحدث وإحضاره لمركز الفرع وبالتوسع بالتحقيق ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بقتل والده قصداً مستخدماً بارودة روسية عائدة لوالده وإصابته بمنطقة الصدر والكتف بعدة طلقات نارية وهروبه من شرفة المنزل الخلفية واختبائه لدى أحد أصدقائه لإبعاد الشبهات وذلك بسبب خلافات عائلية فيما بينهما تم اصطحاب الحدث لمكان الجريمة وقام بتمثل الجرم بحضور هيئة الكشف الطبي و القضائي وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً .

 


وزارة الداخلية السورية