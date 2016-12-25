الكشف عن تهديد للحياة على الأرض

أظهرت بيانات وكالة ناسا أن نظاماً حيوياً في قاعدة السلسلة الغذائية، وهو مهم لوجود الحياة على الأرض، أصبح تحت التهديد، وذلك من خلال كشوفات الليزر الفضائي للمحيطات لمدة 10 سنوات.

ويتمثل هذا النظام الحيوي في العوالق النباتية، التي تعد نظاماً نباتياً مصغراً، يوجد بالقرب من قطبي الأرض، ويعتبر مصدراً غذائياً أساسياً للحياة البحرية، وتمتص هذه العوالق ثاني أكسيد الكربون وتساعد في تنظيم دورة الكربون على كوكب الأرض، حيث تساهم بما يصل إلى 85 بالمئة من الأكسجين الذي يتنفسه البشر على كوكبنا.

وأشارت النتائج الجديدة من ناسا المثيرة للقلق إلى وجود أنواع من النظام النباتي الحيوي صارت مهددة بشكل كبير، بسبب ذوبان الجليد الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وكان من الصعب دراسة الأنظمة النباتية الحيوية بسبب ضعف أشعة الشمس وانتشار السحب في جميع أنحاء المناطق القطبية، ما يصعب الأمر على مستشعرات الأقمار الصناعية.

وكالات