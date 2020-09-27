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الكشف عن الطريقة التي يتسرب فيها البنزين إلى السوق السوداء!

تقوم العديد من المحطات بشراء بطاقات تعبئة السيارات وخاصةً العمومية منها لمخصصاتها مقابل مبالغ مادية معينة.

ومع وجود بطاقات بالمئات لدى تلك المحطات فإنها تحصل على كميات كبيرة من الوارد إليها، حيث تقوم بإدخال ما لديها من بطاقات على الجهاز فور وصول المادة بشكل يحيّد آلاف الليترات من رصيدها، ولهذا فإن الكميات تنفد بسرعة منها رغم أنها لم توزع في العلن كامل مخصصاتها.

وتذهب الكمية المقتطعة بموجب البطاقات بطريقة ما ليلاً للسوق السوداء للمتاجرة بها بأسعار خيالية.



 تشرين