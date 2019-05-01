الكشف عن أول مضاد حيوي ضد السرطان

كشف مجموعة علماء دولية من جامعتي لنكولن البريطانية وطوكيو اليابانية، عن ابتكارهم مضاد “كيدارسين” الحيوي، الذي لديه القدرة على إتلاف الحمض النووي للبكتيريا والخلايا السرطانية.



وبحسب تقرير العلماء فإن هذه المادة تم اتكشافها بصورتها الطبيعية منذ 30 عامًا في الهند، وتبقى التربة هي المصدر الطبيعي لجميع أنواع المضادات الحيويةالتي تم الكشف عنها في أربعينيات القرن الماضي.



وعقب استخلاصهم لهذه المادة اكتشف العلماء أن لها خصائص قوية ومضادة للأورام والبكتيريا، وتمتلك بنية جزيئية معقدة جعلت الباحثون يفكون شيفرتها داخل المختبر.



وبناء على تفكيك شيفرتها تمكن العلماء من تحليل تركيبها الجزيئي وفهمه، مما سمح لهم بابتكار مضاد حيوي يكافح السرطان، ولكنه به نشاط حيوي عال، الأمر الذي يمكنه من إتلاف الحمض النووي في الخلايا المستهدفة في الكائنات الحية الدقيقة والأورام السرطانية.

ويعتبر العلماء ظهور هذا المضاد الحيوي المُذهلة بداية لظهور جيل جديد من المضادات الحيوية في العالم.