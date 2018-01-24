الكشف عن أسماء الدول العربية والأجنبية المدعوة لحضور مؤتمر سوتشي

أعلن المبعوث الرسمي للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن بلاده وجهت الدعوات الرسمية لعدد من الدول العربية والأجنبية لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال لافرينتيف: “الدعوات وجهت باسم روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة) إلى كل من الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان وكازخستان”.

وقال لافرينتيف: “الدعوات وجهت باسم روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة) إلى كل من الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان وكازخستان”.

وأضاف، “الدعوة وجهت أيضاً إلى ممثلي الأمم المتحدة ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا”.

وأضاف، “الدعوة وجهت أيضاً إلى ممثلي الأمم المتحدة ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا”.