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الكشف عن أسماء الدول العربية والأجنبية المدعوة لحضور مؤتمر سوتشي

 

أعلن المبعوث الرسمي للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن بلاده وجهت الدعوات الرسمية لعدد من الدول العربية والأجنبية لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال لافرينتيف: “الدعوات وجهت باسم روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة) إلى كل من الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان وكازخستان”.

وأضاف، “الدعوة وجهت أيضاً إلى ممثلي الأمم المتحدة ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا”.

وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا إلى أن هدف المؤتمر هو دعم الحوار السوري – السوري، وفي سبيل تهيئة الظروف لعودة الاستقرار في المجتمع السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية واستقلالها.

ويعطي المؤتمر دفعة باتجاه الاستقرار السياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك الانتقال إلى الحوار السلمي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

 

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