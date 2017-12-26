الكستناء : أبرز فوائدها

تعتبر الكستناء من أساسيات الأطعمة الشتوية في الليالي الباردة خصوصاً عندما يتم شويها، وتشتهر كثيراً في مثل هذا الوقت في جميع أنحاء العالم بخاصة في بلاد الشام، وتنتمي الكستناء إلى فئة المكسرات ولها فوائد صحية عدّة اليكم أبرزها:









- الوقاية من مرض السكري: الكستناء هي من المكسرات الغنية بالألياف الغذائية، وتحتوي على نسبة منخفضة من السكر في الدم، ما يعني أنها تساهم في ارتفاع السكر في الدم ببطء بالمقارنة مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم، الأمر الذي يساعد على منع ارتفاع معدل السكر.









- تعزيز نظام المناعة: تحتوي هذه المكسرات على نسبة كبيرة من الفيتامين C وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة ما يجعلها مثالية لتعزيز وتنشيط جهاز المناعة.









- تعديل ضغط الدم: إن خفض ضغط الدم يعتمد إجمالاً على بعض المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم الموجود في الكستناء، إذ يتحكم البوتاسيوم في حركة الماء داخل الجسم، ويعمل أيضا كموسع للشرايين وتبعا لذلك زيادة تدفق الدم والإفراج عن التوتر داخل الأوعية الدموية والشرايين. وهذا الاخفاض في ضغط الدم يمكن أن يعزز الصحة القلبية الوعائية الشاملة ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.







