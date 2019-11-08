لايمثلني
حظر الكيميائي تتحرك في مجلس الأمن و«الفرنسية» تفبرك ادعاءات على دمشق!
اللجنة الدستورية المصغرة تواصل أعمالها لليوم الثالث
واشنطن تتحرك لرفع قواتها إلى 800 عنصر وسيناتور أميركي: قرار متهور وغير قانوني
سلاح الجو يستهدف 15 موقعاً لإرهابيي «النصرة» وحلفائها شمالاً
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل في ريف حلب الشمالي
حلب: إصابة 6 مدنيين بقذائف صاروخية على محيط القصر العدلي.. وإسقاط طائرة استطلاع للمسلحين
ما هي طموحات الحكومة لعام 2020؟
موسـكـو: لا يمكن الاتفــاق مـع واشـنطن فـي شـمال شـرق سـوريـة
الجيش يدمر مقرات لـ«الخوذ البيضاء» و«التركستاني» في ريفي حلب وإدلب
الصين تدخل على خط استثمار الثروة المعدنية السورية بـ 3 مشاريع
الجيش يدخل حقول "رميلان" النفطية شرق الحسكة
اللجنة الدستورية المصغرة تبدأ يومها الثاني وفق البرنامج المقترح من وفد الحكومة السورية
الوفد الوطني: «الآخر» خالف مدونة السلوك ولا لتوزيع المهام في «المصغرة»
غموض رواية المحافظين الجدد حول النفط السوريّ

الكزبري: الدستور الحالي سيبقى نافذاً حتى يقرر الشعب السوري

أعلن رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور أحمد الكزبري أن “وفدنا حاول خلق أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري إلا وأن يتفق معها بالمطلق وهي سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف الكزبري، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن “التوافق بين جميع الأطراف على القضايا الجوهرية يهيئ لتحقيق تقدم في عمل لجنة مناقشة الدستور”.

و قال الكزبري “الدستور الحالي سيبقى نافذا حتى يقرر الشعب السوري ويوافق على تعديل دستوري أو صياغة دستور جديد يحقق اهداف الدولة السورية ويتوافق مع ثوابتها”.


وأوضح الكزبري أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور تقدم بمقترح حول ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتكريس ذلك بالدستور، مشيراً إلى أن الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذي توافقنا عليه.

 


الوطن اون لاين