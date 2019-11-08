الكزبري: الدستور الحالي سيبقى نافذاً حتى يقرر الشعب السوري

أعلن رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور أحمد الكزبري أن “وفدنا حاول خلق أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري إلا وأن يتفق معها بالمطلق وهي سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب”.



وأضاف الكزبري، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن “التوافق بين جميع الأطراف على القضايا الجوهرية يهيئ لتحقيق تقدم في عمل لجنة مناقشة الدستور”.



و قال الكزبري “الدستور الحالي سيبقى نافذا حتى يقرر الشعب السوري ويوافق على تعديل دستوري أو صياغة دستور جديد يحقق اهداف الدولة السورية ويتوافق مع ثوابتها”.



وأوضح الكزبري أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور تقدم بمقترح حول ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتكريس ذلك بالدستور، مشيراً إلى أن الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذي توافقنا عليه.



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