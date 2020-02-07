الكرملين:هجمات المسلحين ضد المنشآت الروسية تنطلق من مناطق نفوذ الاحتلال التركي في سورية

على وقع تصريحات الرئيس التركي مؤخراً لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هجمات المسلحين المستمرة ضد المنشآت الروسية في سورية تنطلق من مناطق سيطرة الاحتلال التركي وتستهدف الجيش السوري والمنشآت العسكرية الروسية.



وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية أمس الخميس “إن آخر اتصال بين الرئيسين الروسي والتركي، أكد أن لكل جانب مجموعة من المخاوف الخاصة به فيما يتعلق بالوضع في إدلب”.



وتابع بيسكوف قائلاً: “ما يقلق موسكو هو الأنشطة العدوانية لهذه الجماعات الإرهابية في إدلب، والتي تقع في نقطة تابعة لتركيا، فضلاً عن استمرار وتواصل هذه الأنشطة العدوانية لهذه الجماعات الإرهابية، والموجهة ضد القوات المسلحة السورية، وكذلك المنشآت العسكرية الروسية في سورية”.



ولفت بيسكوف إلى أنه لا توجد حالياً خطط لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكن من الممكن ترتيب مثل هذا الاجتماع سريعاً إذا لزم الأمر.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري عملياته العسكرية متمكناً من استعادة السيطرة على عشرات المدن والبلدات التي كان آخرها مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.