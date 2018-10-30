الكرملين يطلع دمشق على نتائج قمة اسطنبول الرباعية

أعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، أن موسكو ستطلع دمشق على نتائج القمة الروسية التركية الألمانية الفرنسية التي عقدت في اسطنبول السبت الماضي.



وفي تعليق بهذا الصدد، قال بيسكوف: "لا شك في أننا سنطلع الجانب السوري على نتائج القمة".



وعقدت قمة اسطنبول بين الزعماء الأربعة أنغيلا ميركل، وفلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وإيمانويل ماكرون السبت الماضي، وتم خلالها بحث الوضع في محافظة إدلب، وسبل التسوية في سوريا.



وأكد المشاركون في القمة ضرورة الحفاظ على الهدنة في محافظة إدلب، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية قبل نهاية العام الحالي.



كما شدد القادة الأربعة على تمسك بلدانهم بوحدة وسيادة سوريا واستقلال أراضيها.

المصدر: نوفوستي