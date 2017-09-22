الدفاع الروسية توجه تحذيراً حازماً للقوات الأمريكية في سوريا
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الكرملين يحدد رأيه في التصرفات الأمريكية في سوريا

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن تصريحات وزارة الدفاع الروسية حول التصرفات الأمريكية فى سوريا، لا تحتاج إلى تعليقات إضافية.الكرملين يحدد رأيه في التصرفات الأمريكية في سوريا

وشدد بيسكوف على أن موقف الكرملين لا يمكن أن يختلف عن موقف المؤسسة العسكرية الروسية.

جاء ذلك خلال حديث له مع الصحفيين، طلب منه خلاله التعليق على تصريحات وزارة الدفاع الروسية حول الإجراءات والتصرفات الأمريكية في سوريا.

وكان ممثل وزارة الدفاع الروسية قد أعلن أن الهجوم الواسع الذي نفذته جبهة النصرة ضد مواقع الجيش السوري في حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية بهدف كبح اندفاع القوات السورية في ديرالزور.

وفى وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن وزارته تدعو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة “لعدم إعاقة العمل في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا، على الأقل، إذا لم تكن هناك رغبة لديهم للقيام بذلك بأنفسهم”.

المصدر: نوفوستي

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