الكرملين يؤكد أن النظام التركي مسؤول عن وقف خروقات الإرهابيين بإدلب

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن النظام التركي مسؤول عن تطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب ووقف خروقات الإرهابيين هناك.



وأوضح بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه من الضروري أن يوقف الإرهابيون في إدلب إطلاق النار على الأهداف المدنية ومن بينها قاعدة حميميم التي يوجد فيها عسكريون روس مؤكداً من جديد أن تحقيق ذلك وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي هو مسؤولية النظام التركي.



وأشار إلى ضرورة حدوث تعاون بين روسيا وتركيا لتحقيق هذا الهدف.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا في تصريحات صحفية في وقت سابق النظام التركي إلى تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق سوتشي حول الوضع في إدلب مؤكداً أن بنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سوتشي في السابع عشر من أيلول الماضي بين روسيا والنظام التركي حول الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب لم تنفذ بالكامل .



وأشار موقع الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أمس خلال اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سورية مع التركيز على أهمية زيادة العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في محافظة إدلب بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة إزاء التنظيمات الإرهابية فيها.