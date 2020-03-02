الكرملين : موقفنا من الحرب السورية ثابت وتركيا لم تلتزم بالاتفاقيات حول إدلب

شددت الرئاسة الروسية (الكرملين ) على أن روسيا مصرة على دعم الجيش السوري في حربه ضد “الإرهاب” مشيرة إلى أن موسكو ملتزمة ببنود اتفاق سوتشي بالكامل.



وجدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس التأكيد على ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية ولا سيما في إدلب مشدداً على أن السلطات التركية لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقات سوتشي، مشيراً إلى أن عمليات الجيش السوري جاءت رداً على اعتداءات المجموعات المسلحة المتواصلة على المدنيين ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم.



وأضاف بيسكوف أن “موقف موسكو من الأزمة السورية لم يتغير أبداً، وهو نفس الموقف الذي ذكره مراراً وتكراراً كل من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وكذلك وفد الخبراء المشترك بين الإدارات، والذي تحدث في الأيام الأخيرة مع زملائه الأتراك”.



كما أكد المتحدث باسم الكرملين أن “روسيا لن تكون قادرة على ضمان سلامة الطيران فوق إدلب بحسب بيانات العسكريين الروس هناك” الأمر الذي أكده مسبقاً رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية.



ويأتي حديث بيسكوف، في الوقت الذي يتم فيه انتظار عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لبحث ملف إدلب، حث أكد الأخير أنه يأمل التوصل مع بوتين لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب.



