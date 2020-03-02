الدفاع الروسية: لا يمكن ضمان أمن الطيران التركي فوق سورية بعد إغلاقها المجال الجوي فوق إدلب
الجيش يدخل سراقب من جديد ويبيد الإرهابيين ويدمر مسيّرات العدو التركي
موسكو: عملية إدلب العسكرية ضد الإرهاب مستمرة رغم أي تصريحات
الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي في محيط سراقب
جيش الإحتلال التركي يسقط طائرتين سوريتين في إدلب.. والطيارون بخير
انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق
المرسوم التشريعي رقم “5”
إغلاق المجال الجوي في المنطقة الشمالية الغربية من سورية
الجيش يتصدى لجنود الاحتلال التركي ومرتزقتهم ويدميهم
معارضون أتراك يؤكدون أن سياسة أردوغان ودعمه لـ”جبهة النصرة” تسببا بمقتل الجنود الأتراك
الجعفري: سورية ستواصل التصدي للعدوان التركي
موسكو وبكين تشددان على ضرورة الالتزام بسيادة سوريا
الخارجية: دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات النظام التركي
مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي
لافروف: لا أظن أن ما يحدث في إدلب سيتم تضمينه في أية مادة من ميثاق الناتو
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الكرملين : موقفنا من الحرب السورية ثابت وتركيا لم تلتزم بالاتفاقيات حول إدلب

شددت الرئاسة الروسية (الكرملين ) على أن روسيا مصرة على دعم الجيش السوري في حربه ضد “الإرهاب” مشيرة إلى أن موسكو ملتزمة ببنود اتفاق سوتشي بالكامل.

وجدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس التأكيد على ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية ولا سيما في إدلب مشدداً على أن السلطات التركية لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقات سوتشي، مشيراً إلى أن عمليات الجيش السوري جاءت رداً على اعتداءات المجموعات المسلحة المتواصلة على المدنيين ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم.

وأضاف بيسكوف أن “موقف موسكو من الأزمة السورية لم يتغير أبداً، وهو نفس الموقف الذي ذكره مراراً وتكراراً كل من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وكذلك وفد الخبراء المشترك بين الإدارات، والذي تحدث في الأيام الأخيرة مع زملائه الأتراك”.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين أن “روسيا لن تكون قادرة على ضمان سلامة الطيران فوق إدلب بحسب بيانات العسكريين الروس هناك” الأمر الذي أكده مسبقاً رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية.

ويأتي حديث بيسكوف، في الوقت الذي يتم فيه انتظار عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لبحث ملف إدلب، حث أكد الأخير أنه يأمل التوصل مع بوتين لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب.