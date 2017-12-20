الكرملين: موسكو وواشنطن لا تستطيعان حل الأزمة نيابة عن فلسطين وإسرائيل

قال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين بأن تسوية النزاع في الشرق الأوسط لا تحققها روسيا والولايات المتحدة نيابة عن إسرائيل وفلسطين، مؤكداً على إمكانية الوساطة في هذا الأمر.





وشدد بيسكوف في تصريح له اليوم الأربعاء، أيضاً على ضرورة تجنب خطوات قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة.





وقال: “لا تستطيع روسيا ولا الولايات المتحدة تسوية هذا النزاع. وإنما موسكو تساعد في تسوية النزاع عن طريق مواصلة ممارسة سياستها المتتابعة والمعروفة وعن طريق الاتصالات مع كل من إسرائيل وفلسطين وفي إطار المحادثات المتعددة الجوانب القائمة”.





وتابع: “من المهم طبعاً ، وذلك لصالح التسوية في الشرق الأوسط، تجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى انشقاق جديد في المجتمع الدولي وتصعيد حدة التوتر بين المشاركين الرئيسيين في تسوية الشرق الأوسط وهما إسرائيل وفلسطين القادرتان على حل هذا النزاع، ولا يمكن لأحد أن يقوم بذلك بدلاً عنهما”.





هذا وأفاد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء أية اتصالات خارجية بما في ذلك مع قيادة إسرائيل وفلسطين، قبل نهاية العام الجاري.





ورداً على سؤال صحفي حول احتمال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا قبل نهاية العام الجاري قال بيسكوف: قبل نهاية العام لا يضم الجدول الزمني (للرئيس) أي اتصالات خارجية”.



