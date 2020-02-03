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الكرملين: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يزال يشعر بالقلق من تحركات المجموعات المسلحة في إدلب، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت التفسيرات اللازمة فيما يتعلق بالوضع في إدلب.

وقال بيسكوف: “إن الكرملين لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب”، حيث أكد مسبقاً أيضاً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يمكن أن يكون هناك رحمة للمجموعات المسلحة في إدلب.

وحول ما حصل اليوم في إدلب، قال بيسكوف: “أولاً الجيش الروسي والتركي على اتصال دائم، ثانياً، لم تكن هناك محادثات على مستوى القادة، ولكن لا شك في أنه إذا رأى الرؤساء أن ذلك ضرورياً، فمن الممكن الاتفاق عليها في أقرب وقت ممكن، وثالثاً، قدمت وزارة الدفاع الروسية بالفعل التفسيرات اللازمة فيما يتعلق بالوضع في إدلب”.

ويأتي هذا بعدما أعلن مركز المصالحة الروسي أن “وحدات تركية تحركت في إدلب بدون إخطار روسيا وتعرضت لقصف سوري استهدف الإرهابيين”، وأضاف المركز أن “الجيش التركي لم يبلغ روسيا بتحركاته في إدلب عندما تعرض لقصف القوات السورية”.

وفي سياق متصل، نقل مسبقاً موقع “عربي 21” عن محللين أتراك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشعر بخيبة أمل من الموقف الروسي في إدلب خصوصاً بعدما استعاد الجيش السوري مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، حيث تمكن الجيش السوري مؤخراً من استعادة مساحات استراتيجية واسعة من ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.