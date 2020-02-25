الكرملين: لا توجد اتصالات بين بوتين وأردوغان لعقد لقاء ثنائي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد الآن اتصالات بين بوتين وأردوغان حول عقد لقاء ثنائي، لكن جاري الاتفاق على لقاء بصيغة متعددة الأطراف حول سورية.



وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي أن “الحديث لا يدور عن اتصالات ثنائية، ندرس إمكانية عقد اجتماع متعدد الأطراف، والآن نقوم بتنسيق جداول أعمال الرؤساء”.



وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار، نظراً لأن المشاركين المحتملين لم يؤكدوا بعد موافقتهم على عقد هذا اللقاء.



وفي سياق ذلك قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل على عقد القمة المقترحة في 5 مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا، لبحث المجريات في إدلب.



وأضاف أردوغان في حديثه بمؤتمر صحفي بأنقرة قبل مغادرته لبدء زيارة لأذربيجان، أنه من المرجح أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس، وهو ما نفاه الكرملين.



ويأتي ذلك في ظل توتر بين الجانبيين الروسي والتركي على خلفية قيام الأخيرة بدعم “جبهة النصرة” المصنفة على قائمة الإرهاب العالمي ومساندتها بغطاء ناري لشن هجمات على مواقع الجيش السوري.



RT