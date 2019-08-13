الكرملين: قمة تجمع الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا لبحث الأزمة في سورية الشهر المقبل

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن قمة تجمع الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا”ستعقد الشهر المقبل في تركيا لبحث الأزمة في سورية.



وكانت الدول الثلاث عقدت عدة قمم حول تسوية الأزمة في سورية كان آخرها في مدينة سوتشي الروسية في شباط الماضي.



من جهة ثانية قال بيسكوف في تصريح له اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة فرنسا في الـ 19 من آب الجاري لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الآراء حيال العديد من القضايا الدولية.