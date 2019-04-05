الكرملين: ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا

أكد الكرملين، اليوم، ضرورة التوصل إلى تسوية للأوضاع في ليبيا بالوسائل السياسية السلمية وتجنيبها السيناريو العسكري الذي من شأنه إراقة المزيد من الدماء.



وتعليقاً على تفاقم الأوضاع الميدانية في ليبيا قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، وفق ما ذكر موقع “روسيا اليوم”: إننا نراقب عن كثب تطورات الوضع في ليبيا, وفي رأينا الأمر الأهم هو ألا تؤدي أي تحركات إلى إراقة مزيد من الدماء في البلاد, مضيفاً: إن موسكو لا تشارك بأي شكل من الأشكال في دعم تحركات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.