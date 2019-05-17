مصيرنا بين أيدي الرفاق
صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة مسرّبة حول "صفقة القرن"
دمشق: سنعيد الجولان المحتل إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة
توقعات بأن يصل إنتاج سورية من القمح إلى 2.7 مليون طن
التسليف الشعبي يمنح قرض المليون للعاملين على /60/ شهرا
وحدات الجيش تبسط سيطرتها على "الحويز"في سهل الغاب
الجيش يتقدّم وسط سهل الغاب وأنقرة تلوّح بورقة «الدستوريّة» لتقييد دمشق
الرئيس الأسد يوصي الحكومة بالشفافية وتزويد المواطن بالمعلومة
الرئيس الأسد يستقبل كاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير.
البرلمان الليبي يصنف تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا
الخارجية: مذابح «قسد» في ريف دير الزور لإخضاع المواطنين المطالبين بعودة الدولة
قرى جديدة في قبضة الجيش بريف حماة.. و«نداءات» الجولاني تتوالى
الجيش يحبط هجوماً مضاداً شرق كرناز
خلافات عديدة في الملف السوري على طاولة بوتين وبومبيو غداً
المعارك تتواصل في محيط إدلب: العين على سهل الغاب... وخان شيخون
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الكرملين: روسيا سترد على العقوبات الأمريكية بالمثل

أعلنت روسيا عزمها الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة وفق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع إجراءات واشنطن “الهدامة” .


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح اليوم نقلته وكالة سبوتنيك “إن عقوبات الولايات المتحدة ضد فرقة التدخل السريع (تيريك) الشيشانية تتطلب منا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد على الإجراءات الهدامة” مضيفاً “بطريقة أو بأخرى سنلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مضادة معينة كمثل تلك الإجراءات الهدامة” .


وشدد بيسكوف على أن روسيا ستقوم بكل شيء وفقاً لمصالحها الوطنية.


وكانت الولايات المتحدة أقدمت أمس على إدراج كتيبة (تيريك) من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية وخمسة مواطنين روس في ما تسميه القوائم السوداء في إطار إجراءاتها