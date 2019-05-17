الكرملين: روسيا سترد على العقوبات الأمريكية بالمثل

أعلنت روسيا عزمها الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة وفق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع إجراءات واشنطن “الهدامة” .



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح اليوم نقلته وكالة سبوتنيك “إن عقوبات الولايات المتحدة ضد فرقة التدخل السريع (تيريك) الشيشانية تتطلب منا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد على الإجراءات الهدامة” مضيفاً “بطريقة أو بأخرى سنلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مضادة معينة كمثل تلك الإجراءات الهدامة” .



وشدد بيسكوف على أن روسيا ستقوم بكل شيء وفقاً لمصالحها الوطنية.



وكانت الولايات المتحدة أقدمت أمس على إدراج كتيبة (تيريك) من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية وخمسة مواطنين روس في ما تسميه القوائم السوداء في إطار إجراءاتها