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الكرملين: دخول الجيش السوري منبج خطوة إيجابية تسهم باستعادة الاستقرار في سورية

رحبت الرئاسة الروسية بدخول وحدات من الجيش العربى السوري إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.


وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي نقله موقع روسيا اليوم على أن دخول الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع العلم الوطني فيها “يمثل من دون أدنى شك خطوة إيجابية تسهم في استعادة استقرار الوضع في البلاد”.


وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماع المقرر غداً في موسكو بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو ونظيريهما التركيين مولود جاويش أوغلو وخلوصي آكار سيتطرق إلى الوضع في سورية وتنسيق الخطوات والتوصل إلى التفاهم بشأن تطورات الأوضاع فيها لاحقاً.


وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في بيان اليوم دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها مؤكدة أن الجيش العربي السوري يضمن الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في منطقة منبج.
 