الكرملين : إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي

صرّح الكرملين اليوم الاثنين، أن إيران تعد من أكثر الدول التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة أكدت تنفيذ طهران لجميع التزاماتها حسب الاتفاق النووي.



المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال ، تعليقا على إعلان طهران إنها ستحتفظ اعتبارا من 27 الشهر الجاري بـ300 كيلوغرام من اليوارنيوم المخصب، إن إيران تضمن الشفافية في ما يتعلق ببرنامجها النووي، باعتراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية.



من جهته المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي أعلن، أن إنتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلوغرام مع نهاية مهلة الـ60 يوما التي منحتها طهران سابقا للاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إيجاد آلية للتبادل المالي والتجاري في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.