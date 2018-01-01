الكرامة يخسر قمة مباريات الجولة 12 أمام الجيش ويواصل نزيف النقاط
انتهت قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري السوري بكرة القدم بين الجيش وضيفه الكرامة بفوز الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ليعزز صدارته للترتيب برصيده 27 نقطة فيما بقي رصيد الكرامة 15 نقطة.
وبذات النتيجة فاز الوحدة على المحافظة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب تشرين بدمشق ليرفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني وظل رصيد المحافظة عند 11 نقطة.
وفاز الاتحاد على الشرطة في لقائهما على ملعب رعاية الشباب في حلب بهدفين لهدف.
وانتهى لقاء حطين وحرفيي حلب الذي أقيم على ملعب الباسل في اللاذقية بفوز الأول بهدفين دون رد، وبالنتيجة نفسها فاز النواعير على المجد على ملعب حماة البلدي، فيما تعادل الوثبة وتشرين سلبا في مباراتهما التي أقيمت على ملعب خالد بن الوليد في حمص.
وعلى ضوء هذه النتائج تصدر الجيش الترتيب بـ 27 نقطة يليه الوحدة والاتحاد بـ 25 نقطة لكل منهما ثم حرفيو حلب والشرطة بـ 18 نقطة لكل منهما فالطليعة وتشرين بـ 17 نقطة والكرامة وحطين بـ 15 نقطة فالنواعير بـ 14 نقطة فالمجد بـ 12 نقطة ثم الوثبة والمحافظة بـ 11 نقطة ويأتي الجهاد أخيرا بـ 5 نقاط.
وتختتم هذه الجولة بلقاء الطليعة مع الجهاد الثلاثاء القادم على ملعب تشرين بدمشق.
المصدر : سانا
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