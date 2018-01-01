الكرامة يخسر قمة مباريات الجولة 12 أمام الجيش ويواصل نزيف النقاط

وبذات النتيجة فاز الوحدة على المحافظة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب تشرين بدمشق ليرفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني وظل رصيد المحافظة عند 11 نقطة.

وبذات النتيجة فاز الوحدة على المحافظة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب تشرين بدمشق ليرفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني وظل رصيد المحافظة عند 11 نقطة.